Расписание матчей 12-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 7 ноября, матчем «Эльче» — «Реал Сосьедад» стартует 12-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 12-го тура Ла Лиги.
Расписание матчей 12-го тура чемпионата Испании (время московское)
7 ноября, пятница:
23:00. «Эльче» — «Реал Сосьедад».
8 ноября, суббота:
16:00. «Жирона» – «Алавес»;
18:15. «Севилья» – «Осасуна»;
20:30. «Атлетико» Мадрид – «Леванте»;
23:00. «Эспаньол» – «Вильярреал».
9 ноября, воскресенье:
16:00. «Атлетик» Бильбао – «Овьедо»;
18:15. «Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид;
20:30. «Валенсия» – «Бетис»;
20:30. «Мальорка» – «Хетафе»;
23:00. «Сельта» – «Барселона».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает мадридский «Реал», набравший 30 очков за 11 матчей.