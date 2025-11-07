Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Тарпищев: «Спартаку» нужно искать тренера под игроков, которые уже есть

Шамиль Тарпищев: «Спартаку» нужно искать тренера под игроков, которые уже есть
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что хотел бы видеть во главе московского «Спартака» российского тренера. Красно-белых с 2024 года возглавляет Деян Станкович.

— Говорят, что «Спартаку» поможет только российский тренер.
— Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают.

— Кого бы вы хотели видеть из российских тренеров в «Спартаке»?
— Сейчас тренера в «Спартак» нужно искать под тех игроков, которые уже есть. Это определённый стиль. И не каждый тренер под этот стиль подходит. Поэтому сложно судить. Уж были тренеры от Аленичева, Тихонова и Парфёнова. Надо проявлять себя, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Эксклюзив
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android