Шамиль Тарпищев: «Спартаку» нужно искать тренера под игроков, которые уже есть

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что хотел бы видеть во главе московского «Спартака» российского тренера. Красно-белых с 2024 года возглавляет Деян Станкович.

— Говорят, что «Спартаку» поможет только российский тренер.

— Я сторонник российских тренеров. У нас тренеров с дипломом много. Жалко, что мало их привлекают.

— Кого бы вы хотели видеть из российских тренеров в «Спартаке»?

— Сейчас тренера в «Спартак» нужно искать под тех игроков, которые уже есть. Это определённый стиль. И не каждый тренер под этот стиль подходит. Поэтому сложно судить. Уж были тренеры от Аленичева, Тихонова и Парфёнова. Надо проявлять себя, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.