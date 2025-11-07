Скидки
Андрей Аршавин призвал ввести в школах уроки футбола по всей России

Бывший футболист «Арсенала», санкт-петербургского «Зенита» и «Кубани» Андрей Аршавин считает, что уроки футбола должны быть введены по всей России.

«Для футбола подобные проекты (мастер-классы для детей с участием известных футболистов. — Прим. «Чемпионата») — это хорошо. Была же цель ввести урок футбола по всей стране, надеюсь, к этому всё идёт. Вовлечены уже две с половиной тысячи человек, а для будущего футбола чем больше детишек заинтересуется нашим видом спорта, тем лучше. Кто-то из них станет футболистом, чем больше будет игроков, тем выше конкуренция, тем качественнее футболисты будут выходить. Но те же ребята, которые не продолжат профессиональную карьеру, всё равно останутся болельщиками футбола», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Локомотив» — пятый (29), его опережает «Балтика», набравшая 29 очков.

