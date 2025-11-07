Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: Станкович хочет остаться в памяти фанатов «Спартака» несчастным страдальцем

Червиченко: Станкович хочет остаться в памяти фанатов «Спартака» несчастным страдальцем
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренер красно-белых Деяне Станковиче, который ранее заявил, что готов к любому решению руководства относительно его будущего в клубе.

«Всем понятно, что результаты у «Спартака» неудовлетворительные. И если хорошо разбирать матч с «Локомотивом», мы же видели, что в первом тайме, который «Спартак» реально провёл очень хорошо, Кукуян не дал два опасных штрафных у ворот «Спартака».

Отрыв в чемпионате — десять очков после половины проведённого сезона — это довольно-таки много. Не для того потратили столько денег на трансферы, чтобы волочиться в середине турнирной таблицы РПЛ. Все видят, что есть много хороших игроков, а команды нет. Нет слаженного механизма. Видимо, все выводы сделаны. Станкович предварительно с ними ознакомлен, подкладывает себе соломку и хочет остаться в памяти болельщиков таким несчастным страдальцем. У нас же любят всех этих страдающих и несправедливо ущемлённых — вот начал себе эту легенду складывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Причины кроются внутри команды». Станкович — о нестабильных результатах «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android