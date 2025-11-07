Червиченко: Станкович хочет остаться в памяти фанатов «Спартака» несчастным страдальцем

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренер красно-белых Деяне Станковиче, который ранее заявил, что готов к любому решению руководства относительно его будущего в клубе.

«Всем понятно, что результаты у «Спартака» неудовлетворительные. И если хорошо разбирать матч с «Локомотивом», мы же видели, что в первом тайме, который «Спартак» реально провёл очень хорошо, Кукуян не дал два опасных штрафных у ворот «Спартака».

Отрыв в чемпионате — десять очков после половины проведённого сезона — это довольно-таки много. Не для того потратили столько денег на трансферы, чтобы волочиться в середине турнирной таблицы РПЛ. Все видят, что есть много хороших игроков, а команды нет. Нет слаженного механизма. Видимо, все выводы сделаны. Станкович предварительно с ними ознакомлен, подкладывает себе соломку и хочет остаться в памяти болельщиков таким несчастным страдальцем. У нас же любят всех этих страдающих и несправедливо ущемлённых — вот начал себе эту легенду складывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.