Гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА от угла поля признан лучшим в РПЛ в октябре
Поделиться
Гол нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва признан лучшим по итогам октября в Мир Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
В матче 12-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (3:0) Дмитрий Воробьёв забил ударом от угла поля. Гол Воробьёва победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Как голосовали болельщики
Андрей Мостовой – 37,33%
Эсекьель Барко – 24,2%
Дмитрий Воробьёв – 24,04%
Джон Кордоба – 5,21%
Хуан Босельи – 3,24%
Максим Петров – 2,95%
Алексей Батраков – 1,74%
Дмитрий Васильев – 0,78%
Максим Самородов – 0,38%
Эгаш Касинтура – 0,14%
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
11:27
-
11:20
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:15
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:14
-
09:11
-
09:01
-
08:32
-
07:29
-
07:12