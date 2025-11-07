Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА от угла поля признан лучшим в РПЛ в октябре

Аудио-версия:
Комментарии

Гол нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва признан лучшим по итогам октября в Мир Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

В матче 12-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (3:0) Дмитрий Воробьёв забил ударом от угла поля. Гол Воробьёва победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Как голосовали болельщики

Андрей Мостовой – 37,33%
Эсекьель Барко – 24,2%
Дмитрий Воробьёв – 24,04%
Джон Кордоба – 5,21%
Хуан Босельи – 3,24%
Максим Петров – 2,95%
Алексей Батраков – 1,74%
Дмитрий Васильев – 0,78%
Максим Самородов – 0,38%
Эгаш Касинтура – 0,14%

