Гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА от угла поля признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва признан лучшим по итогам октября в Мир Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

В матче 12-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (3:0) Дмитрий Воробьёв забил ударом от угла поля. Гол Воробьёва победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Как голосовали болельщики

Андрей Мостовой – 37,33%

Эсекьель Барко – 24,2%

Дмитрий Воробьёв – 24,04%

Джон Кордоба – 5,21%

Хуан Босельи – 3,24%

Максим Петров – 2,95%

Алексей Батраков – 1,74%

Дмитрий Васильев – 0,78%

Максим Самородов – 0,38%

Эгаш Касинтура – 0,14%