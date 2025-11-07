Скидки
22:45 Мск
«Ахмат» никогда так трусливо не играл». Бубнов объяснил, почему верит в победу «Спартака»

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Встреча состоится 9 ноября. Бубнов считает, что «Спартак» одержит победу в выездном матче.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Верю в победу «Спартака»? Я рискнул очень сильно. На меня очень плохое впечатление в последних матчах производит «Ахмат». Они очень много пропускают, а вот последнюю игру с «Балтикой» — это вообще на них не похоже. «Ахмат» никогда так трусливо не играл и в борьбе так не проигрывал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В матче прошлого тура «Ахмат» на выезде проиграл «Балтике» со счётом 0:2.

