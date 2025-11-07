Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами

Иван Сергеев: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев полагает, что бело-голубые могут отыграть отставание от лидирующего в турнирной таблице Мир РПЛ «Краснодара». «Быки» набрали 32 очка по результатам 14 проведённых встреч, «Динамо» — 17.

— Скажу так: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами. Например, в том же хоккее.

— То есть верите, что минус 15 от первого места возможно отыграть?
— Всё возможно, почему нет? — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 30 очков. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Лещук назвал ключевой момент в победном матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android