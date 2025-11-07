Иван Сергеев: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев полагает, что бело-голубые могут отыграть отставание от лидирующего в турнирной таблице Мир РПЛ «Краснодара». «Быки» набрали 32 очка по результатам 14 проведённых встреч, «Динамо» — 17.

— Скажу так: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами. Например, в том же хоккее.

— То есть верите, что минус 15 от первого места возможно отыграть?

— Всё возможно, почему нет? — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 30 очков. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).