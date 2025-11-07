Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Удивился, что Мусаев очень спокойно отнёсся». Бубнов — об удалениях «Краснодара»

«Удивился, что Мусаев очень спокойно отнёсся». Бубнов — об удалениях «Краснодара»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе «Краснодара» перед матчем 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 9 ноября. Из-за дисквалификаций игру пропустят Диего Коста, Никита Кривцов, Джон Кордоба и Дуглас Аугусто (двое последних были удалены в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1)).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Состав он наберёт. Я удивился, несмотря на то что судьи там напороли, Мусаев очень спокойно отнёсся. Я даже не знаю, они, по-моему, и протесты не подавали. Значит, они себя достаточно спокойно чувствуют. Это раз. Во-вторых, вот те игроки, которые выйдут сейчас, — во-первых, они борются за стартовый состав, во-вторых, они свежие и им нужно себя сейчас проявлять», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

