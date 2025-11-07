Червиченко: Карпин всё равно соберёт команду в «Динамо», но предстоит огромная работа

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе тренера Валерия Карпина в столичном «Динамо». Ранее «Динамо» одержало победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» — 3:1.

«Моё мнение — Карпин всё равно соберёт команду. Просто немного где-то не получается. Мне кажется, «Динамо» выдало тот редкий матч, когда свои защитники не похоронили собственный результат. Те, кто считает, что ещё не всё решено, мне кажется, абсолютно правы.

У «Динамо» хватает специалистов, которые себе могут привести два мяча как отче наш и уравнять эту историю. Я бы тут не зарекался. Карпину предстоит огромная работа зимой, проблески того, что он хочет, как раз в матче с «Зенитом» и были видны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.