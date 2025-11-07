Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: Карпин всё равно соберёт команду в «Динамо», но предстоит огромная работа

Червиченко: Карпин всё равно соберёт команду в «Динамо», но предстоит огромная работа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе тренера Валерия Карпина в столичном «Динамо». Ранее «Динамо» одержало победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» — 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Моё мнение — Карпин всё равно соберёт команду. Просто немного где-то не получается. Мне кажется, «Динамо» выдало тот редкий матч, когда свои защитники не похоронили собственный результат. Те, кто считает, что ещё не всё решено, мне кажется, абсолютно правы.

У «Динамо» хватает специалистов, которые себе могут привести два мяча как отче наш и уравнять эту историю. Я бы тут не зарекался. Карпину предстоит огромная работа зимой, проблески того, что он хочет, как раз в матче с «Зенитом» и были видны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды
Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android