В РФС объяснили, почему сборная России не так часто играет в регионах

В РФС объяснили, почему сборная России не так часто играет в регионах
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России по футболу не слишком часто играет в регионах.

«Мы хотим играть в регионах. Для нас это важно. Есть в том числе проблемы организационного характера, которые связаны с возможностью перелётов команд, которые прилетают к нам. С учётом достаточно сильных ограничений в логистике, конечно, для них прилёт в Москву или Санкт-Петербург — гораздо более простая история. Организация ещё одного перелёта из Москвы куда-то — это сложно и достаточно затратно финансово.

Вопрос в оптимизации маршрута. Иран прилетел из Тегерана в Волгоград напрямую. Поэтому играли в Волгограде: там рядом, было удобно. В Сочи проводим мероприятие, потому что оттуда есть прямой перелёт в Стамбул. Он короткий и быстрый. Команда оттуда сразу улетит. Когда команда прилетает всего на одну игру, а им надо ещё куда-то лететь на вторую, вопрос логистики очень важен», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

