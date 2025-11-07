Ливай Гарсия назвал ключевой эпизод в победном матче «Спартака» с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после первого четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) назвал эпизод с отражённым пенальти ключевым в игре и похвалил голкипера Илью Помазуна.

«Как оцениваю игру Ильи Помазуна и эпизод с пенальти? Это был очень важный момент в игре. Возможно, ключевой. Очень высоко оцениваю игру Ильи и в матче в целом, и в эпизоде с пенальти. Я счастлив за него, счастлив за команду. Это хорошая победа», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.