Ливай Гарсия назвал ключевой эпизод в победном матче «Спартака» с «Локомотивом»
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после первого четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) назвал эпизод с отражённым пенальти ключевым в игре и похвалил голкипера Илью Помазуна.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Как оцениваю игру Ильи Помазуна и эпизод с пенальти? Это был очень важный момент в игре. Возможно, ключевой. Очень высоко оцениваю игру Ильи и в матче в целом, и в эпизоде с пенальти. Я счастлив за него, счастлив за команду. Это хорошая победа», — приводит слова Гарсии Metaratings.
Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
