Шамиль Тарпищев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о результатах московского «Спартака». Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей.

— Что можете сказать о результатах «Спартака»?

— Жалко! Состав-то приличный. Думаю, что это больше тренерские промашки. Первые таймы практически в каждом матче провальные. Это недоработка тренеров.

Раньше я знал что-то из процессов внутри «Спартака», потому что много моих друзей и товарищей играли. Трудно говорить что-то про Станковича. Он хороший тренер, но оптимальный вариант он команде не нашёл. И в этом проблема», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.