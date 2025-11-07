Видеообзор матча Лиги конференций «Шахтёр» — «Брейдаблик»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались украинский «Шахтёр» и исландский «Брейдаблик». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Победу со счётом 2:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 28-й минуте полузащитник Артём Бондаренко вывел «Шахтёр» вперёд. На 66-й минуте бразильский нападающий Кауан Элиас удвоил преимущество своей команды.

«Шахтёр» довёл количество набранных в турнире очков до шести. После трёх матчей подопечные Арды Турана располагаются на седьмом месте в турнирной таблице общего этапа. «Брейдаблик» с единственным очком в трёх играх располагается на 31-й строчке.