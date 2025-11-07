Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Бубнов назвал единственную команду РПЛ, в которой равномерно распределяется нагрузка

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о «Краснодаре».

«Ещё удивило, когда я технико-тактические действия расшифровывал, это единственная команда у нас сейчас в Российской Премьер-Лиге, — даже «Зенит» не может с ними сравниться — в которой равномерно распределяется нагрузка на всех игроков. То есть у них технико-тактических действий везде одинаково, примерно одинаково. Ну кто-то там чуть-чуть, ну это звёзды, Сперцян там. Кстати, у Кордобы больше всех технико-тактических действий. Что он творит?! А защитники, во-первых, они качественно играли, у них хорошие оценки, во-вторых, у них мало технико-тактических действий, потому что они не катают, они вперёд», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

