Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ливай Гарсия: с «Локомотивом» все в «Спартаке» показали, что готовы биться до конца

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался по итогам первого четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра состоялась накануне на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Все были мотивированными. Надо быть реалистами: понимаем, что настрой очень важен. В матче с «Локомотивом» все показали, что готовы биться до конца — с первой и до последней минуты», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.

