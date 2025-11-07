Ливай Гарсия: с «Локомотивом» все в «Спартаке» показали, что готовы биться до конца
Поделиться
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался по итогам первого четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра состоялась накануне на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Все были мотивированными. Надо быть реалистами: понимаем, что настрой очень важен. В матче с «Локомотивом» все показали, что готовы биться до конца — с первой и до последней минуты», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:54
-
12:53
-
12:35
-
12:23
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
11:56
-
11:51
-
11:45
-
11:27
-
11:20
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:15
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:50