Ливай Гарсия: с «Локомотивом» все в «Спартаке» показали, что готовы биться до конца

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался по итогам первого четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра состоялась накануне на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

«Все были мотивированными. Надо быть реалистами: понимаем, что настрой очень важен. В матче с «Локомотивом» все показали, что готовы биться до конца — с первой и до последней минуты», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.