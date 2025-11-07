В «Локомотиве» сообщили, что не получали от «ПСЖ» предложений по Батракову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что московский футбольный клуб не получал предложений по полузащитнику Алексею Батракову от «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в услугах хавбека железнодорожников и сборной России.
— Агент Батракова подтверждал, что «ПСЖ» интересуется футболистом. Это правда?
— Нет. В клубе ничего нет, — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».
Батраков — воспитанник системы «Локомотива». Всего Алексей провёл за московскую команду 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 голевых передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ.