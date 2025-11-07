«На первом плане будет — как не проиграть». Бубнов — о матче «Балтика» — «Краснодар»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября. Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча — в 19:45 мск.
«Я боюсь, как бы они чересчур осторожно не играли, чтобы в первую очередь не пропустить. Потому что если стратегически брать, то ничья «Краснодар» устраивает и «Балтику» устраивает. Поэтому здесь будет на первом плане стоять — не как выиграть, а как не проиграть, не пропустить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
