Глушенков — о поражении «Зенита» в Кубке: лично для меня РПЛ на первом месте
Поделиться
Футболист «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему не считает критичным поражение сине-бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (1:3).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+3'
— Максим, легко ли переключиться с Кубка на чемпионат? Времени не так много, особенно когда в Кубке была большая игра с большой вывеской, а в чемпионате матч с командой, которая ниже в турнирной таблице.
— Я думаю, то, что случилось в Кубке, не очень страшно. Во-первых, это первая игра. Во-вторых, в любом случае есть второй шанс. А чемпионат лично для меня на первом месте, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:54
-
12:53
-
12:35
-
12:23
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
11:56
-
11:51
-
11:45
-
11:27
-
11:20
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:15
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:50