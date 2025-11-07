Глушенков — о поражении «Зенита» в Кубке: лично для меня РПЛ на первом месте

Футболист «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему не считает критичным поражение сине-бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (1:3).

— Максим, легко ли переключиться с Кубка на чемпионат? Времени не так много, особенно когда в Кубке была большая игра с большой вывеской, а в чемпионате матч с командой, которая ниже в турнирной таблице.

— Я думаю, то, что случилось в Кубке, не очень страшно. Во-первых, это первая игра. Во-вторых, в любом случае есть второй шанс. А чемпионат лично для меня на первом месте, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».