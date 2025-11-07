Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Бубнов: от Батракова очень большая зависимость у «Локомотива», хотя она скрытая

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что у московского «Локомотива» есть зависимость от полузащитника Алексея Батракова.

«От Батракова очень большая зависимость у «Локомотива», хотя она скрытая. По результатам, по игре, по всем показателям — он больше всех забил, больше всех сделал. То есть он, играя вот в этой позиции, он одновременно и плеймейкера исполнял, и нападающего. Уникальный футболист, действительно очень талантливый», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

