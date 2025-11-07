Игрок «Спартака» Денисов: в матче с «Локомотивом» была лёгкость

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 3:1 одержал «Спартак».

«Локомотив» играет практически в каждой игре в похожей манере — с четырьмя полузащитниками. Мы знали, к чему готовиться. Как я уже говорил, в этом матче была лёгкость», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.