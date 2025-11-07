Игрок «Спартака» Денисов: в матче с «Локомотивом» была лёгкость
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 3:1 одержал «Спартак».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Локомотив» играет практически в каждой игре в похожей манере — с четырьмя полузащитниками. Мы знали, к чему готовиться. Как я уже говорил, в этом матче была лёгкость», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
