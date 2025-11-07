Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги конференций «Майнц» — «Фиорентина»

Видеообзор матча Лиги конференций «Майнц» — «Фиорентина»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались немецкий «Майнц» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце (Германия). Победу со счётом 2:1 праздновал клуб из Германии.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 16'     1:1 Холлербах – 68'     2:1 Сон – 90+5'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 16-й минуте полузащитник Симон Зом вывел «Фиорентину» вперёд. На 68-й минуте вышедший на замену нападающий «Майнца» Бенедикт Холлербах восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте кореец Ли Джэ Сон принёс хозяевам поля победу.

Матч стал первым для «Фиорентины» после увольнения главного тренера Стефано Пиоли, с которым команда не смогла победить в 10 стартовых турах Серии А. Без Пиоли клуб из Флоренции впервые потерял очки в Лиге конференций. В трёх матчах у итальянской команды теперь шесть очков, у «Майнца» — девять из девяти возможных.

Календарь Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 ноября, календарь, таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android