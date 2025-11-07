Скидки
Сборная Англии объявила состав на матчи с Сербией и Албанией

Томас Тухель
В социальных сетях опубликован состав сборной Англии на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Сербией и Албанией. Встречи пройдут 13 и 16 ноября. Ранее сборная Англии уже обеспечила себе путёвку на турнир.

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»).

Защитники: Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал).

