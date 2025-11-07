РФС объявил судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
8 ноября (суббота)
«Динамо» Москва – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Иван Сараев; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Резников.
«Пари НН» – «Рубин»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Роман Галимов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
9 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сараев; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Владимир Казьменко.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Балтика» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.