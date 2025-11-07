Скидки
Титов полагает, что Станкович не покинет «Спартак» как минимум до зимы

Аудио-версия:
Экс-капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Ранее появилась информация, что сербский специалист, возглавляющий «Спартак» с лета 2024-го, может покинуть клуб в ближайшее время.

«До зимней паузы никаких изменений может не быть. Нужно понимать, что ни один тренер не согласится прийти, когда осталось три-четыре матча до перерыва. У нас, наверное, самая длинная пауза из всех чемпионатов. Так что Станкович может доработать до зимы.

Если команда продолжит играть в таком духе — прекрасно. Но мы помним прошлую осень. Тогда перед паузой все говорили, что лучше играть, чем ждать. А потом оказалось, что «Спартак» зимой и «Спартак» весной — это две разные команды. Потеряли много очков и, к сожалению, выпали из чемпионской гонки», — приводит слова Титова Metaratings.

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Локомотив» — пятый (29), его опережает «Балтика», набравшая 29 очков. «Спартак» — шестой (22).

Червиченко: Станкович хочет остаться в памяти фанатов «Спартака» несчастным страдальцем
