Денисов рассказал, что нужно «Спартаку» для успешного отрезка перед зимней паузой в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов заявил, что красно-белым нужно хорошо тренироваться, чтобы провести успешный отрезок перед зимней паузой в сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«У нас осталась одна игра до паузы на матчи сборной. Не хочется забегать вперёд, просто осталась одна игра. Чтобы успешно провести остаток перед зимней паузой, нужно хорошо тренироваться», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Локомотив» — пятый (29), его опережает «Балтика», набравшая 29 очков. «Спартак» — шестой (22).