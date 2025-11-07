Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Заза Джанашия: матч со «Спартаком» — худшая игра «Локомотива» за последнее время

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-зелёными и «Спартаком». Прошедшая накануне встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Матч со «Спартаком» — худшая игра «Локомотива» за последнее время. Я не ожидал такого, потому что «Локомотив» хорошо играет со «Спартаком». Не знаю, что случилось вчера. Может быть, усталость, напряжение, до «Зенита» много матчей не проигрывали, это всё сказалось. Не было Воробьёва, а он большая сила, когда он не играет, это проблема для команды. Но «Локомотив» любит трудности, посмотрим, как будут выглядеть во втором матче. Главное, чтобы не устали. Думаю, всё будет нормально», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

