Сергей Семак — о состоянии поля стадиона «Крыльев Советов»: ждём официальной информации

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на появившиеся ранее новости о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена», где в воскресенье сине-бело-голубые должны будут сыграть с «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Мир РПЛ.

— Сергей Богданович, вчера новости были тревожные: все понимают, что в Самаре проходил большой спортивный форум, порядка трёх тысяч человек оказались на газоне, видео наверняка вы тоже смотрели. Несколько дней в Самаре проходил этот форум, и теперь под вопросом матч: примет ли газон комиссия. Как вы относитесь к этой ситуации?

— Ждём официальной информации. Вы правы абсолютно, что направлена была комиссия, которая по результатам осмотра поля уже примет решение. И дальнейшие варианты, которые есть, будем рассматривать исходя из заключения комиссии. Есть резервный стадион у «Крыльев». Насколько оперативно при необходимости могут перенести или нет? Варианты будем смотреть только после того, как узнаем уже мнение комиссии, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке (13).