«Твердейшая пятёрка с плюсом». Генич — об игре «Локомотива» в первом круге РПЛ

Российский комментатор Константин Генич оценил игру московского «Локомотива» в первом круге сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Пока, мне кажется, для «Локомотива» за первый круг вот просто твёрдая, твердейшая пятёрка с плюсом, с восклицательным знаком. Они очень круто играют», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 встреч. На первой строчке располагается «Краснодар» (32). В матче заключительного тура в первом круге «Локомотив» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 9 ноября.