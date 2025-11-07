Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России объявила итоговую заявку на матчи с Перу и Чили

Пресс-служба сборной России по футболу объявила итоговую заявку на товарищеские матчи с Перу и Чили, которые пройдут в ноябрьскую международную паузу. В список вошли 30 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен» ), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» ), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).