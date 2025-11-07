Тренер сборной России Карпин: настрой на игры с Перу и Чили, как всегда, максимальный

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Перу и Чили. Встречи пройдут 12 и 15 ноября.

«Как мы объясняли при объявлении расширенного состава сборной, на предстоящем сборе мы ориентируемся в первую очередь на игроков, знакомых с нашими требованиями и подходом к работе. Каких-либо кадровых экспериментов и неожиданностей на этот раз не будет. Нам предстоят два домашних матча – в Санкт-Петербурге и Сочи, – но времени на подготовку к ним совсем немного. В выходные ещё предстоит последний перед паузой тур чемпионата. Желаю всем сборникам хорошо провести эти игры, но главное – обойтись без травм и повреждений.

Настрой на игры с Перу и Чили, как всегда, максимальный. Хотелось бы порадовать болельщиков и проверить свои силы в заключительных матчах этого года – качественной игрой и положительным результатом», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.