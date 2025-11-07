Глушенков: я и без личных наград знаю свой уровень

Футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как он относится к личным наградам, полученным за последнее время. Полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матчей в составе «Зенита», также он получил приз лучшему игроку Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября 2025 года.

— У вас за последнюю пару месяцев было много персональных наград, но внешне вы спокойно на них реагировали. Или вы и без них свой уровень игры знаете?

— И без них свой уровень знаю, конечно (улыбается).

— Не радостно, не приятно?

— Радостно, почему же! — приводит слова Максима Глушенкова официальный сайт «Зенита».