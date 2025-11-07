Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: я и без личных наград знаю свой уровень

Глушенков: я и без личных наград знаю свой уровень
Комментарии

Футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как он относится к личным наградам, полученным за последнее время. Полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матчей в составе «Зенита», также он получил приз лучшему игроку Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября 2025 года.

— У вас за последнюю пару месяцев было много персональных наград, но внешне вы спокойно на них реагировали. Или вы и без них свой уровень игры знаете?
— И без них свой уровень знаю, конечно (улыбается).

— Не радостно, не приятно?
— Радостно, почему же! — приводит слова Максима Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Глушенков — в топе лучших игроков «Зенита» по голевым действиям за матч
Истории
Глушенков — в топе лучших игроков «Зенита» по голевым действиям за матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android