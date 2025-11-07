«Мы сотворили историю!» Футболистка «Спартака» Благожевич — о первом в истории чемпионстве

Полузащитница московского «Спартака» Дина Благожевич поделилась эмоциями от победы в Суперлиге.

«Сезон был долгий, интенсивный, с хорошими и плохими днями, с хорошими и плохими играми. Было тяжело эмоционально и физически, но мы через всё прошли вместе и вместе сотворили историю. Думаю, что мы должны гордиться собой, я горжусь каждой из девчонок, с которой сижу в одной раздевалке, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, чего ещё добьётся эта команда, потому что это только начало.

Тяжелее всего – быть постоянными, консистентными. Мы показывали характер победителя на протяжении всего сезона. Даже в тех матчах, где мы играли не очень, мы находили способ, как победить. И это одна из важнейших причин, почему мы стали чемпионами.

Думаю, самым трудным, что нам пришлось преодолеть, был тот факт, что в трёх матчах против лидеров мы суммарно набрали три очка, и мы понимали: если хотим стать чемпионками, нужно сначала обыграть чемпионов — и первый большой шаг к этому мы сделали в Санкт-Петербурге, против «Зенита».

Я осознала, что мы чемпионы, после финального свистка в матче с ЦСКА, но, честно говоря, когда сезон только начался, я говорила всем, что мы выиграем чемпионат. Я сказала это всем – в «Спартаке», моей семье, друзьям, футболисткам сборной Сербии. Кто-то из них поверил, кто-то нет, кто-то посмеялся, кто-то подумал, что я шучу, а кто-то поддержал меня.

Я не знаю, как мы должны были это сделать, но я знала, что мы это сделаем, и эти мысли были со мной на протяжении сезона. Я не боялась, потому что глубоко в душе я уже знала, что будет по итогу», — сказала Благожевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.