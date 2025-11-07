Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» отреагировал на дебютный вызов вратаря Бориско в сборную России

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на дебютный вызов вратаря калининградцев Максима Бориско в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Испытываю большую радость и гордость за наших футболистов — абсолютно заслуженный вызов в сборную России. Если в прошлый вызов был только Мингиян Бевеев, сейчас ещё и Максим Бориско. Мне нравится эта динамика — каждый раз всё больше и больше футболистов из нашей команды попадают в поле зрения и вызываются в сборную России. Всё заслуженно, команда хорошо играет, футболисты на подъёме. Рады за игроков!» — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная России объявила итоговую заявку на матчи с Перу и Чили
