Егор Титов: с фанатами — это один «Спартак», без них — совсем другой

Экс-капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 3:1 одержал «Спартак».

«Спартак» был хорош, победил при своих болельщиках. Но нужно отдать должное трибуне В, которая напомнила времена, когда ещё фанаты были чаще на стадионе. Их, конечно, не хватает. Сегодня ещё раз стало очевидно: с фанатами — это один «Спартак», без них — совсем другой», — приводит слова Титова Metaratings.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.