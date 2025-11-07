Скидки
Главная Футбол Новости

Егор Титов: с фанатами — это один «Спартак», без них — совсем другой

Егор Титов: с фанатами — это один «Спартак», без них — совсем другой
Комментарии

Экс-капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 3:1 одержал «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Спартак» был хорош, победил при своих болельщиках. Но нужно отдать должное трибуне В, которая напомнила времена, когда ещё фанаты были чаще на стадионе. Их, конечно, не хватает. Сегодня ещё раз стало очевидно: с фанатами — это один «Спартак», без них — совсем другой», — приводит слова Титова Metaratings.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.

