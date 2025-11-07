Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Барселона» провела открытую тренировку на обновлённом «Камп Ноу»

Испанская «Барселона» провела первую тренировку на домашнем стадионе «Камп Ноу» после его закрытия на реконструкцию. Тренировка была открыта для болельщиков с ограничением вместимости до 23 тыс. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Фото: ФК «Барселона»

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После её завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (30).

