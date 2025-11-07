«Барселона» провела открытую тренировку на обновлённом «Камп Ноу»

Испанская «Барселона» провела первую тренировку на домашнем стадионе «Камп Ноу» после его закрытия на реконструкцию. Тренировка была открыта для болельщиков с ограничением вместимости до 23 тыс. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Фото: ФК «Барселона»

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После её завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (30).