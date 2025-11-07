Гендиректор «Акрона»: вызов Гудиева в сборную России — гигантская честь для нас

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на вызов вратаря тольяттинцев Виталия Гудиева в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Вызов Виталия Гудиева — гигантская честь для нас. Виталик полностью заслужил это место, он большой молодец. Он находится в хорошей конкуренции с нашими вратарями — у нас и Саша Васютин отличный вратарь, который сейчас не играет из-за травмы, и молодой и подрастающий Игнат Тереховский. Мне кажется, именно эта конкуренция позволяет расти. Однозначно рассчитываем, что Виталий примет участие в предстоящих матчах сборной», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.