Матч «Крылья Советов» — «Зенит» не будет перенесён из Самары по состоянию газона
Поделиться
Газон стадиона «Солидарность Самара Арена» в Самаре признан пригодным для проведения матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Встреча состоится 9 ноября. Ранее сообщалось, что эксперты РПЛ проведут проверку качества поля перед игрой, так как оно было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 32 очка.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:37
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:07
-
15:03
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:40
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:06
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:11
-
13:10