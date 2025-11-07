Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» не будет перенесён из Самары по состоянию газона

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» не будет перенесён из Самары по состоянию газона
Комментарии

Газон стадиона «Солидарность Самара Арена» в Самаре признан пригодным для проведения матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Встреча состоится 9 ноября. Ранее сообщалось, что эксперты РПЛ проведут проверку качества поля перед игрой, так как оно было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 32 очка.

