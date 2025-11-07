Матч «Крылья Советов» — «Зенит» не будет перенесён из Самары по состоянию газона

Газон стадиона «Солидарность Самара Арена» в Самаре признан пригодным для проведения матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Встреча состоится 9 ноября. Ранее сообщалось, что эксперты РПЛ проведут проверку качества поля перед игрой, так как оно было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 32 очка.