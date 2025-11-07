В «Крыльях» ответили на вопрос о готовности поля в Самаре принять матч с «Зенитом»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов ответил на вопрос о готовности поля стадиона «Солидарность Арена» принять матч 15-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра состоится в это воскресенье, 9 ноября.

«Не комментирую. Ждать решения от лиги? Конечно, они же принимают решение», — передаёт слова Джабраилова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке, набрав 13 очков.