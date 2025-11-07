Скидки
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге

Рубен Аморим признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге
Комментарии

Португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ в социальной сети Х.

В октябре «Манчестер Юнайтед» провёл три матча в чемпионате Англии, одержав три победы. «Красные дьяволы» обыграли «Сандерленд» (2:0), «Ливерпуль» (2:1) и «Брайтон» (4:2). Конкурентами Рубена Аморима в этом месяце были Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Андони Ираола («Борнмут»).

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.

