Агент Дивеева рассказал о готовности игрока принять участие в матчах сборной России

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о готовности игрока принять участие в матчах сборной России в ноябре 2025 года.

— Готов ли Игорь по физическим показателям принять участие в матчах сборной России?
— Конечно, Дивеев готов сыграть за сборную. Он отыграл полный матч с «Пари НН». Прерогатива тренера — определять, сколько давать времени тому или иному игроку, но Игорь готов играть все 90 минут. За сборную или клуб — без разницы. Его готовность позволяет играть весь матч без проблем, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

