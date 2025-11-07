Семак отреагировал на включение вингера «Зенита» Луиса Энрике в номинанты на премию ФИФА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на включение вингера своей команды Луиса Энрике в список номинантов среди нападающих на попадание в команду года по версии ФИФА.

«Всегда приятно внимание к игрокам нашей команды. Конечно, это значительное событие за его заслуги. Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и также интересуются тем, какой у нас чемпионат. Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к нему самое пристальное, — это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату, к игре нашей команды, чтобы показывать тот максимум, который мы видели, когда он признавался лучшим игроком Южной Америки», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Энрике провёл 14 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.