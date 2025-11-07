Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан лучшим игроком АПЛ в октябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ в социальной сети Х.

В октябре Брайан Мбемо провёл три матча в чемпионате Англии, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. «Красные дьяволы» обыграли «Сандерленд» (2:0), «Ливерпуль» (2:1) и «Брайтон» (4:2). Конкурентами Брайана Мбемо в этом месяце были Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Норди Мукиэле («Сандерленд»), Игор Тьяго («Брентфорд») и Юрриен Тимбер («Арсенал»).

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.