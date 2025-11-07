КДК РФС отменил красную карточку игроку «Ахмата» Мелкадзе за фол в матче с «Балтикой»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила красную карточку нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую он получил в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:2).

«КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Мелкадзе может играть в следующем матче, а «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Форварда удалили за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).