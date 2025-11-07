КДК РФС отменил красную карточку игроку «Ахмата» Мелкадзе за фол в матче с «Балтикой»
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила красную карточку нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую он получил в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9' 2:0 Пряхин – 51'
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'
«КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Мелкадзе может играть в следующем матче, а «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Форварда удалили за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:37
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:07
-
15:03
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:40
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:06
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:11