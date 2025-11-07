Скидки
Глава КДК РФС: общий долг «Химок» составляет более 1 млрд рублей
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что общий долг подмосковных «Химок» составляет более 1 млрд рублей. 18 июня 2025 года футбольный клуб «Химки» официально прекратил существование. Решение приняли после отказа РФС в выдаче клубу лицензии на сезон-2025/2026, необходимой для участия в профессиональных турнирах страны. Причина отказа — несоблюдение клубом финансовых критериев.

«Химки» не являются участником профессиональных соревнований под эгидой РФС, так как клуб не получил лицензию в связи с несоблюдением финансовым критериев. У клуба имеется задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, имеется задолженность перед РФС и органами ФИФА. По информации, которую мы получили от конкурсного производства, на сегодняшний день суммарно общий долг «Химок» составляет больше 1 млрд рублей.

У нас есть информация по финансированию и управлению клуба. Брехов и Оленев присутствовали ранее и сегодня на заседании. Они давали показания по всем обстоятельствам дела», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

