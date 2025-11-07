Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС установил причастность Туфана Садыгова к деятельности «Химок»

КДК РФС установил причастность Туфана Садыгова к деятельности «Химок»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил причастность бизнесмена Туфана Садыгова к деятельности «Химок».

«Бывший гендиректор Оленев указал, что Садыгов являлся одним из инвесторов клуба, что было известно сотрудникам клуба. Более того, генерального директора приглашал и согласовал именно Садыгов. Финансовая деятельность не происходила без решения Садыгова.

Брехов пояснил, что знал о существовании Садыгова, поскольку его сын являлся футболистом. Свидетель Дзичковский показал заседанию, что с Садыговым в клубе взаимоотношения есть у всех. Более того, все решения по клубу принимал Садыгов. Он не раз появлялся на тренировках и не раз выступал перед командой уже с задолженностями. Учредители играли подставную роль, поскольку никто ни разу не видел учредителей, руководивших клубом.

В качестве руководителя клуба позиционировались Брехов и Оленев, но все знали, кто настоящий руководитель. Все ждали поступления финансовых средств от Садыгова. Задержки объясняли тем, что у Садыгова есть строительные объекты. Вопросы по всем задержкам сводились к Садыгову. У КДК есть основания полагать, что руководители «Химок» были подконтрольны Садыгову и Садыгов осознанно допустил образование задолженностей клуба. Дело рассматривалось по статье 124.3 — «Нарушение порядка управления в профессиональном футбольном клубе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

