Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК отстранил бывших руководителей «Химок» Оленева и Брехова от футбольной деятельности

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отстранила бывших руководителей «Химок» Николая Оленева и Дмитрия Брехова от футбольной деятельности.

«За совершение руководством «Химок» неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса, запретить Оленеву любую связанную с футболом деятельность на два года, Брехову — на два года (один — условно)», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

18 июня 2025 года футбольный клуб «Химки» официально прекратил существование. Решение приняли после отказа РФС в выдаче клубу лицензии на сезон-2025/2026, необходимой для участия в профессиональных турнирах страны. Причина отказа — несоблюдение клубом финансовых критериев.

