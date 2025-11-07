КДК РФС пожизненно отстранил Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что бизнесмену Туфану Садыгову пожизненно запрещена деятельность, связанная с футболом. Из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус, сообщили в комитете.

«За совершение Садыговым действий, оказавших существенное влияние на деятельность «Химок», а также имевших возможность определять, за неразумные действия, которые привели к утрате профессионального статуса, запретить любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.