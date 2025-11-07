Скидки
Арне Слот рассказал, кто из игроков «Ливерпуля» пропустит матч с «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился информацией о состоянии травмированных игроков своей команды в преддверии центрального матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Игра состоится в воскресенье, 9 ноября, начало — в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Исак сегодня будет впервые заниматься с командой после трёхнедельного отсутствия. Я вынужден снова сказать то, что говорил ранее: дайте ему немного времени. Алисон возвращается, думаю, Жереми Фримпонг тоже должен быть в строю, но оба — после ноябрьской международной паузы», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» после 10 туров АПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

