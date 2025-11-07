Глушенков: у «Зенита» четыре матча до конца года — можем всё исправить и выйти в лидеры

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о турнирных амбициях сине-бело-голубых в Мир РПЛ. По итогам 14 туров петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице.

— Близится конец первого круга. Как можете оценить дела «Зенита» в чемпионате?

— Если мы не на первом месте, значит, пока не очень. У нас есть до конца года четыре игры, где мы можем всё исправить и выйти на первое место.

— Раньше судили о промежуточном финише по окончании первого круга, сейчас все-таки все привыкли какие-то промежуточные итоги подводить после последнего осеннего тура. Или все-таки экватор — это тоже значимая черта?

— Если вы смотрите в таблицу, то по очкам, думаю, сейчас не значимая. В двадцатых числах мая посмотрим, — приводит слова Глушенкова сайт «Зенита».