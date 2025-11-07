Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: у «Зенита» четыре матча до конца года — можем всё исправить и выйти в лидеры

Глушенков: у «Зенита» четыре матча до конца года — можем всё исправить и выйти в лидеры
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о турнирных амбициях сине-бело-голубых в Мир РПЛ. По итогам 14 туров петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице.

— Близится конец первого круга. Как можете оценить дела «Зенита» в чемпионате?
— Если мы не на первом месте, значит, пока не очень. У нас есть до конца года четыре игры, где мы можем всё исправить и выйти на первое место.

— Раньше судили о промежуточном финише по окончании первого круга, сейчас все-таки все привыкли какие-то промежуточные итоги подводить после последнего осеннего тура. Или все-таки экватор — это тоже значимая черта?
— Если вы смотрите в таблицу, то по очкам, думаю, сейчас не значимая. В двадцатых числах мая посмотрим, — приводит слова Глушенкова сайт «Зенита».

Материалы по теме
Глушенков — в топе лучших игроков «Зенита» по голевым действиям за матч
Истории
Глушенков — в топе лучших игроков «Зенита» по голевым действиям за матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android