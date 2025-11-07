Скидки
Джанашия: может, Станковичу действительно надо домой? «Спартак» так не должен играть

Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнение о ситуации в московском «Спартаке», По его мнению, красно-белые плохо играют последние несколько месяцев.

«Я вижу, что «Спартак» последние два месяца играет плохо, очень много удалений. Так не бывает, значит, что в команде что-то творится. Может быть, как раз со Станковичем? Победа над «Локомотивом» многого не значит, до этого играли очень плохо. Может, действительно Деяну надо домой к семье, отдыхать? Отставка в ближайшем будущем не станет удивлением. «Спартак» не должен так играть, как сейчас, а «Локомотив» просто подустал», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

